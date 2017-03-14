З лікарні Львова почали виписувати гірників, постраждалих на шахті «Степова»

На лікуванні в опіковому відділенні 8-ї міської лікарні Львова станом на 08.00 14 березня продовжують лікування 17 гірників, які постраждали внаслідок вибуху на шахті «Степова».

Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, 13 березня 6 осіб, із числа госпіталізованих шахтарів, виписано для продовження лікування в амбулаторних умовах за місцем проживання.

За інформацією Львівського обласного центру екстремальної медичної допомоги медицини катастроф – стан всіх пацієнтів задовільний.

Як повідомлялося, 2 березня в селі Глухів Сокальського району на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» (горизонт 550 м) стався вибух газоповітряної суміші. Загинуло 8 гірників. На момент вибуху в шахті працювало 172 гірника.

Роботу шахти з видобутку вугілля тимчасово призупинено.

В ніч з 2 на 3 березня до опікового відділення 8-ї лікарні Львів з травмами та опіками різного ступеню важкості з Червоноградської міської лікарні було перевезено 20 осіб, з яких 2 у тяжкому стані. 3 березня було госпіталізовано ще 3 шахтарів.