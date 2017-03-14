З квітня українці зможуть подорожувати до Албанії без віз

1 квітня набирає чинності угода між Кабінетом міністрів України та Радою міністрів Республіки Албанія про взаємне скасування візових вимог.

Як повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook, відповідно до положень угоди, підписаної 4 листопада 2016 року в Тирані, громадяни України та Албанії, які користуються дійсними проїзними документами (закордонними паспортами, посвідченнями особи моряка), можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом і перебувати без віз на території договірних сторін упродовж строку, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

8 лютого Кабінет міністрів України затвердив угоду з Радою міністрів Республіки Албанія про взаємне скасування візових вимог.