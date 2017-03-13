Wizz Air з 18 червня почне виконувати польоти зі Львова до Берліна

Угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, з 18 червня поточного року почне виконувати польоти зі Львова до столиці Німеччини Берліна, а з 25-26 серпня – запустить три нові рейси з Києва до польських міст Познань та Люблін і Франкфурт-Хан у Німеччині.

Як повідомили в прес-службі авіакомпанії, забронювати квитки можна на офіційному сайті перевізника за тарифами від 579 грн/19,99 євро в одному напрямку, включаючи всі податки та обов`язкові збори.

Зокрема, нові рейси авіакомпанії виконуватимуться на літаках Airbus A320 на 180 місць і А321 на 230 місць. Зокрема, нові рейси до столиці Німеччини виконуватимуться з 18 червня щосереди і щонеділі, а польоти до Познані й Любліна здійснюватимуться, починаючи з 25 серпня, щопонеділка і щоп`ятниці, а рейси до Франкфурт-Хан – починаючи з 26 серпня, щовівторка, щочетверга, щосуботи.