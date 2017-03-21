ВР відтермінувала на 2019 рік останній прийом на здобуття рівня освіти «молодший спеціаліст»

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до закону України “Про вищу освіту” щодо освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”.



Даним законом пропонується проводити останній прийом на здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста у 2019 році, повідомляє УНІАН.

В пояснювальній записці зазначається, що прикінцевими положеннями закону “Про вищу освіту”, який набув чинності 6 вересня 2014 року, передбачено, що освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до набрання чинності цим законом, продовжується у межах строку навчання за певною освітньо-професійною програмою з видачею державного документа про вищу освіту встановленого зразка – диплома молодшого спеціаліста. При цьому передбачено, що останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться у 2016 році.

Перший заступник голови Комітету ВР з питань науки і освіти Олександр Співаковський зазначив, що «даний закон вирішує долю 217 тисяч студентів (вишів) І-ІІ рівня акредитації».

За його словами, нині діючим законом вступ до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у 2017 році на освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” на сьогодні заблоковано, і робота приймальних комісій знаходиться у невизначеному стані. Тому, як підкреслив Співаковський, і необхідне відтермінування до 2019 року останнього прийому на здобуття рівня освіти «молодший спецаліст».

Таким чином, ухваленим законом вносяться зміни до розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” закону “Про вищу освіту”, якими передбачається надати можливість вищим навчальним закладам І-ІІ рівня акредитації здійснювати прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”. Передбачено, що останній прийом на здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводитиметься у 2019 році.