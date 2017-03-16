ВР ухвалила зміни до КПК щодо заочного засудження

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)”.

За відповідний закон (№5610) проголосували 252 із 354 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі, передає УНІАН.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив на засіданні парламенту, що ухвалення даного закону «вже завтра, в разі його підписання, дасть можливість почати судовий процес по 190 справах в суді в заочному порядку, включаючи екс-президента Януковича, включаючи десятки, а буде сотні, зрадників України, включаючи 23 генерали Російської Федерації, включаючи міністра оборони РФ».

Як відомо, раніше даним законопроектом передбачалася можливість укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою чи терористичною організацією, за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Водночас депутати з фракції «Самопоміч» категорично виступали проти того, щоб з терористами укладати будь-які угоди.

У відповідь на це Луценко зазначив, що вчора на комітеті, а сьогодні в сесійній залі «виникло питання, яке, з моєї точки зору, має різні підходи – чи можна заключати угоди у випадку розслідування діяльності терористичних організацій – з одного боку жінка-наводчиця може здати керівників терористичних організацій, які їй відомі, і суд може закріпити цю угоду, але з іншого боку – суспільство ще не провело дискусію з цього приводу».

Луценко запропонував всюди по тексту закону виключити солова «терористичні організації», зазначивши, що це питання треба винести на суспільне обговорення.

В законі йдеться і про створення Державного бюро розслідування. Народний депутат України Сергій Міщенко пропонував передбачити в законі дату його створення до 31 грудня 2017 року, але ця поправка не була підтримана, тому в законі йдеться про створення бюро без прив’язки до дати.

Як повідомлялося, 15 березня Комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні і в цілому законопроект “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)” (№5610).

Під час обговорення законопроекту член комітету Микола Паламарчук зазначив, що з тексту пропонується виключити зміни до КПК, якими передбачалася “робота слідчих підрозділів прокуратури без обмежень”.

Загалом, за його словами, після підготовки законопроекту до другого читання, було отримано узгоджений текст. Ухвалення цього закону, зазначив депутат, дозволить виправити наявні недоліки кримінального процесу у питанні здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження.

Крім того, наголосив Паламарчук, законопроект унеможливить уникнення відповідальності особами, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини.