У першому офіційному матчі 2017-го року у рамках 21-го туру другої ліги винниківський «Рух» на «Арені Львів» розгромив запорізький «Металург» з рахунком 6:1.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Голи: Бохашвілі 7′, Г.Баранець 10′, Б.Баранец 29′, Кінаш 55′, Зубар 69′, Козловський 85,’ – Каськов 49.

«Рух»: Дяченко, Дмитрух, Чучман, Федорів, Габовда, Копина, Кінаш, Козловський, Б.Баранець (Панасюк, 73), Г.Баранець (Садоха, 66), Бохашвілі (Зубар, 61)

«Металург»: Теленков, Сентябрьов (Мартиненко, 46), Ковалевський, Буланий (Бережний, 35), Єфімчук, Башинський, Батраченко, Курдас, Пелих, Криволєсов, Каськов

Попередження: Каськов, 26

Арбітр: Віталій Маляр (Хмельницький)

До відновлення офіційних змагань у другій лізі винниківський «Рух» додав ажіотажу навіть самим фактом тимчасового переїзду на «Арену Львів». Таким чином відбулася історична подія: вперше цей сучасний стадіон прийняв матч другого професійного дивізіону українського футболу. Крім того, поєдинок у прямому ефірі транслювали відразу на трьох телевізійних каналах, у тому числі й всеукраїнських.

Головний тренер команди з Винник Руслан Мостовий у цій грі не міг розраховувати на дискваліфікованих захисників Андрія Гурського та Івана Білого, а також травмованого Володимира Бідловського, всі решта перебували в строю і рвалися в бій. Багато гравців, які вийшли у стартовому складі «Руху», ще пам’ятають першу зустріч цих же суперників – тоді (14-го серпня 2016-го року) в Запоріжжі команди розіграли справжній і в дечому «шалений» трилер, гості з Львівщини вирвали перемогу лише на доданих арбітром хвилинах (4:3).

Тому не дивно, що вже з перших хвилин «рухівці» захопили ініціативу й організовували масовані, швидкі та цікаві атаки на ворота суперника. І це швидко принесло плоди. Після ефектного пропуску м’яча від Григорія Баранця м’яч опинився у Євгена Бохашвілі, який красивим ударом відкрив рахунок у матчі – м’яч від стійки влетів у сітку.

Господарі атакували багато й наполегливо, тож не забарився і другий гол. Григорій Баранець відгукнувся на навісну передачу з правого флангу і головою спрямував м’яч у ворота. А розгромного статусу рахунок набув після того, як Борис Баранець ефектно в падінні виконав удар. 3:0 – питання про переможця поєдинку винниківська команда фактично зняла ще до перерви.

На початку другого тайму гості із Запоріжжя показали, що так просто здаватися не збираються, і свій гол престижу вони забили – влучним ударом головою відзначився доволі відомий персонаж в українському футболі Артур Каськов. Однак ентузіазм «металургів» швидко погасив «рухівець» Ярослав Кінаш. У блискучому стилі накрутивши фінтами опонентів, він зрячим ударом, наче рукою, поклав м’яч у дев’ятку воріт суперника – 4:1.

Далі гол до свого активу записав Святослав Зубар, який за кілька хвилин до цього вийшов на заміну. Із другої спроби, перебуваючи у межах воротарського майданчика, форвард «Руху» таки спрямував м’яч у сітку воріт «Металурга» – 5:1.

А крапку у цій феєричній зустрічі поставив Святослав Козловський, який вдало підключився до атаки і спрямував м’яч у ворота запоріжців. 6:1 – красива перемога «Руху» у дебютному офіційному поєдинку 2017-го року.