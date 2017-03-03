Вибух на шахті «Степова» не характерний для глибини в 500-600 м – Насалик

Вибух на шахті «Степова» у Львівській області не характерний для глибини в 500-600 м, однак про причини аварії говорити поки що рано – спеціальна комісія розслідує інцидент.

Про це повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик перед засіданням уряду в п`ятницю, передає УНІАН.

«Комісія, яку буде створено, повністю аналізуватиме, чому стався вибух, яка причина… Нехарактерно, дійсно, на глибинах до 500-600 м це нехарактерно, більше це властиво шахтам у Донецькій області, де глибина 1000-1100 м», – сказав міністр.

За словами Насалика, всю необхідну документацію, яка свідчить про дотримання заходів безпеки на шахті, вже вилучено, і вона буде детально вивчена.

Також міністр зазначив, що в січні уряд виділив 11,5 млн грн на запуск нової лави на шахті «Степова», однак роботи до інциденту ще не були розпочаті.

«Затверджуються плани шахтних робіт, вони затверджуються за півроку. Лаву ввести непросто, вони вводяться протягом 6-8 місяців. Ми сказали, що затвердили план робіт, і виділили перші кошти, але вони навіть умовно не могли бути освоєні. Це перші 11,5 млн на 134 лаву», – підкреслив Насалик.

Як повідомлялося, 2 березня, на шахті №10 ”Степова” об`єднання ДП ”Львіввугілля” стався вибух і обвал гірської породи. Загинуло 8 шахтарів, постраждали більш як 20. За попередніми даними, вибух на шахті стався в результаті загоряння повітряно-метанової суміші.

Кабінет міністрів України своїм рішення створив дві урядові комісії на чолі з віце-прем`єром Геннадієм Зубком – для розслідування причин вибуху на шахті «Степова», і на чолі з віце-прем`єром Володимиром Кістіоном – для оцінки ситуації на всіх українських шахтах.