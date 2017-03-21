Ветерани органів внутрішніх справ пікетують МВС з вимогою перерахунку пенсій

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ проходить мітинг ветеранів органів внутрішніх справ, серед яких представники Львівщини.

Як повідомляє УНІАН, у заході беруть участь колишні працівники органів внутрішніх справ. Вони вимагають перерахунку пенсійного забезпечення та приведення цієї процедури до єдиних стандартів з існуючими для теперішніх співробітників правоохоронних органів.

У свою чергу, в Департаменті комунікації МВС закликають політиків не спекулювати на темі пенсійного забезпечення ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ.

Як зазначили в МВС, наразі керівництво відомства вживає усіх необхідних заходів для вирішення цієї проблеми. Зокрема, в міністерстві нагадали, що в грудні минулого року з метою розроблення єдиної правової позиції щодо перерахунку пенсій колишнім працівникам МВС, було створено робочу групу, до якої увійшли працівники структурних підрозділів Апарату МВС, Державного науково-дослідного інституту МВС, Асоціації ветеранів МВС, а також представники Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На початку лютого 2017 року міністерство надіслало листа до Пенсійного фонду з повідомленням про підстави перерахунку пенсій. При цьому, керівництво МВС закликало Пенсійний фонд вжити усіх необхідних кроків, які передбачені законодавством, аби визначити порядок проведення перерахунку пенсій колишнім працівникам міліції, врахувавши грошове забезпечення поліцейських.

Також у МВС розроблено та видано наказ “Про затвердження переліку посад осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, що прирівнюються посадам поліцейських”.

Водночас з метою розв`язання проблемних питань, МВС ініційовано перед Кабінетом міністрів утворення міжвідомчої робочої групи під головуванням Міністерства соціальної політики.