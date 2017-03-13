Вантажівки з львівським сміттям затримали на Житомирщині

У Малинському районі Житомирської області поліція виявила чотири вантажівки із львівським сміттям і змусила водіїв виїхати за межі області.

Про це сьогодні повідомив на своїй сторінці у «Фейсбук» голова Малинської райдержадміністрації Юрій Рудченко.

За його словами, в суботу, 11 березня, зранку було виявлено чергову групу з 4 вантажівок зі львівським сміттям поблизу Малина.

«Разом з поліцією з метою недопущення незаконного вивозу сміття на територію Малинського району організовано супровід вантажівок у львівському напрямку», – написав Рудченко.