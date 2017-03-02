З початку літа в Україні запровадять нові екзаменаційні білети для отримання водійського посвідчення.

Сьогодні в Головному сервісному центрі МВС відбулася презентація нових екзаменаційних білетів для складаня іспитів на отримання водійського посвідчення, повідомляє УНІАН.

Як розповів виконуючий обов`язки директора центру Владислав Криклій, головна новація полягає в тому, що характер питань в екзаменаційних білетах залежатиме від того, на яку категорію водійського посвідчення складатиме іспити претендент.

Він пояснив, що для тих, хто отримуватиме посвідчення для керування мотоциклом або легковим автомобілем, не буде питань щодо тоннажності вантажних автомобілів, глибини протектора їхніх коліс і подібних питань, що стосуються вантажівок та автобусів.

За словами Криклія, ще однією новацією стане автоматичний вибір комп`ютером 20 питань для кожного. хто проходить теоретичне оцінювання знань правил дорожнього руху.

Він пояснив, що білетів, які можна завчити наперед, більше не буде.

Також він додав, що, як і раніше, у 20 питаннях можна зробити 2 помилки, щоб скласти іспит. Однак і тут є новація: якщо учасник не відповів на принципово важливе для безпеки дорожнього руху питання, то програма автоматично запропонує йому ще кілька подібних питань під час іспиту.

В свою чергу перший заступник голови сервісного центру Сергій Гончаров повідомив, що також в цьому році планується внести зміни і в процес складання практичного іспиту – будуть запроваджені відеокамери, які дадуть змогу контролювати сам процес.

Він зауважив, що відеофіксація дозволить усунути суб`єктивний фактор оцінювання учня, коли екзаменатор зможе занизити оцінку майбутньому водієві.

Також у сервісному центрі заявили, що нові екзаменаційні білети запрацюють вже на початку літа. А впродовж березня вони будуть винесені на громадське обговорення. В сервісному центрі очікують пропозицій та зауважень щодо нових методів складання іспитів від усіх небайдужих.