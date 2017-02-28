В Україні з 1 березня зросли тарифи на електроенергію з 1,29 грн до 1,68 грн, таким чином доведеться платити більше на 26%.

Про це нагадує телеканал новин “112 Україна”.

Це вже п’ятий за рахунком і поки що останній етап подорожчання електрики. Для мешканців міст і сіл, включаючи тих, хто має електричні плити, тарифи будуть виглядати наступним чином: до 100 кВт/год на місяць – 90 коп., понад 100 кВт/год на місяць – 1,68 грн. При цьому регулятор НКРЭКУ прибрав середній тариф: раніше розподіл цін виглядав так: до 100 кВт, від 100 до 600, понад 600 кВт.

Окремі тарифи будуть діяти для тих, хто опалює будинки електрикою. Ця категорія споживачів платитиме по 90 коп. за кВт до 3000 кВт/год на місяць, понад 3000 кВт/год – 1,68 грн за кВт.

“У квітні можна чекати і перерахунку ціни на природний газ для населення, що може привести до чергового підвищення тарифів. 23 лютого Кабінет міністрів затвердив порядок перегляду роздрібних цін на газ для населення і підприємств теплокомуненерго (ТКЕ), згідно з яким перший перегляд цін може бути проведено з 1 квітня”, – йдеться в повідомленні.