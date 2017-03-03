В Україні буде створено держкомісію щодо питань безпеки на шахтах – Гройсман

В Україні буде створено державну комісію з перевірки безпеки на шахтах, на засоби захисту шахтарів буде виділено 200 млн грн.

Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив 2 березня після завершення засідання комісії на шахті «Степова» на Львівщині.

«Це той випадок, коли не тільки з огляду на те, що відбулося тут, а й з тим, щоби не допустити подібного і щодо безпеки загалом на шахтах. Тому завтра буде створено державну комісію», – сказав Гройсман.

Попередньо причиною вибуху став спалах повітряно-метанової суміші, але «відповідні датчики не сигналізували». Чому і як це сталося, буде встановлюватися, зазначив Гройсман.

Він також повідомив, що кожній сім’ї загиблого буде виділено 500 тис. грн, а також від 150 до 200 тис. грн із соціальних фондів. Також буде надана підтримка травмованим гірникам.

Гройсман поінформував, що на даний час є 19 постраждалих гірників, 4 з них доставлені до лікарні Львова, інші перебувають в Червоноградській міській лікарні.

«Якщо буде необхідність доставити постраждалих у Київ, буде організовано літак. Якщо необхідність в консультації – надамо літак з Києва», – сказав прем’єр.

Також Гройсман наголосив, що буде виділено 200 млн грн на засоби захисту шахтарів.

Як повідомлялося, на шахті №10 ”Степова” об`єднання ДП ”Львіввугілля” сьогодні стався вибух та обвал гірської породи. У ДСНС повідомили, що всіх гірників з шахти піднято на поверхню. Наразі відомо про загибель 8 людей.