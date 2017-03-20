В Україні 26 березня відбудеться перехід на літній час

У ніч проти неділі, 26 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

“Повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”, на території України 26 березня 2017 року о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час. переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед”, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з переходом на літній час в Укрзалізниці нагадали, що відправлення та прибуття поїздів на квитках вказується вже з урахуванням цього переходу.

“Літній” і “зимовий” порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Наразі понад 110 країн світу переходять на “літній” і “зимовий” час.