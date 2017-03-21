В підвалі багатоповерхівки Львова правоохоронці виявили зброю та боєприпаси

Раніше судимий львів‘янин облаштував схованку вибухонебезпечних предметів у підвалі багатоквартирного будинку густонаселеного мікрорайону міста.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, працівники Франківського відділу поліції у підвальному приміщенні багатоповерхового житлового будинку на вул. Володимира Великого, яке належить мешканцю Львова, виявили зброю та боєприпаси сучасного взірця.

Правоохоронці 20 березня проводили обшуки в помешканні та підвальному приміщенні, які належать 24-річному раніше судимому львів’янину. У підвалі працівники Франківського відділу поліції виявили гранату «РГД-5», запал до гранати, підствольний гранатомет, патрон калібру 7.62 мм. та близько 300 г пороху.

«Встановлено, що даний громадянин не проходив службу і не перебував у зоні АТО. За його словами, зброю та боєприпаси він знайшов. Проводяться заходи щодо встановлення походження цієї особливо небезпечної зброї, а також з якою метою її переховували у підвалі багатоквартирного будинку, що становило потенційну загрозу для мешканців», – зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерій Середа.

Вилучені боєприпаси та зброю скеровано на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.