В Одеській області виявили львівське сміття

У селі Молога Білгород-Дністровського району Одеської області виявлено несанкціоноване скидання сміття зі Львова, передає УНІАН.

Як повідомила сільський голова Мологи Ганна Гаврилюк, в ніч на 9 березня шість фур вивантажили сміття в звалище, обладнане для потреб жителів Мологи, без дозволу громади.

«Буквально напередодні відбулося несанкціоноване скидання ще з двох хур», – сказала Гаврилюк. Вона додала, що під`їзд до сільського звалища був перекритий шлагбаумом, який зловмисники зірвали.

«Шлагбаум вони вирвали», – наголосила сільський голова, додавши, що звернулася з відповідною заявою в поліцію.

За попередніми даними, зазначене сміття було привезене зі Львова, на що вказують касові чеки та інші речі, які виявили місцеві жителі в скинутому вантажі.