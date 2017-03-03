Усіх постраждалих гірників шахти «Степова» перевезли до лікарні Львова

Усіх постраждалих під час вибуху на шахті «Степова» у Сокальському районі Львівщини упродовж ночі було перевезено до опікового центру 8-ї клінічної лікарні Львова де їм надається необхідна допомога, загрози їх життю немає.

Про це повідомили у міському управлінні охорони здоров’я Львова.

«20 постраждалих на шахті «Степова», які первинну допомогу отримали в Червоноградській лікарні, поетапно, з 20.00 2 лютого до 03.00 3 лютого були доставлені до 8-ї лікарні. Впродовж ночі проводилися лікувальні заходи, і на ранок стан усіх пацієнтів стабільний, у частини – середньої важкості. Важкість стану зумовлюється опіками дихальних шляхів, у деяких пацієнтів також опіками обличчя і рук. На даний момент загрози для життя жодного пацієнта немає. Всі отримують необхідну терапію, з постраждалими працюють психологи», – повідомив начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб.

Як повідомлялося, 2 березня о 12.46 в селі Глухів Сокальського району на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» (горизонт 550 м) стався вибух газоповітряної суміші. Загинуло 8 гірників.

На момент вибуху в шахті працювало 172 гірника.

Роботу шахти з видобутку вугілля тимчасово призупинено.

Сьогодні в Україні оголошено день жалоби за загиблими гірниками.