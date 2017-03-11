УПЛ: “Карпати” обіграли “Волинь”

У Львові та Олександрії відбулися матчі 21-го туру української футбольної Прем’єр-ліги, де “Карпати” обіграли луцьку “Волинь” з рахунком 2:1, а “Олександрія” зіграла внічию з “Дніпром” (0:0), повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі у Львові рахунок був відкритий вже на 18-й хвилині. Матвієнко з лівого флангу навісив на дальню штангу, Ксьонз скинув м’яч і екс-гравець київського “Динамо” і донецького “Шахтаря” Олександр Гладкий точно пробив у порожній кут – 1:0. На початку другого тайму, на 53-й хвилині, Логінов обрізався біля своєї штрафної і Гладкий вивів Ігоря Худоб’яка віч-на-віч з Неділько. Голкіпер впорався з першим ударом, але з другої спроби півзахисник “Карпат” відправив м’яч у сітку, подвоївши перевагу своєї команди. “Волинь” забила гол престижу на 88-й хвилині. Після скидання Петрова на лінію штрафної площі Артем Дудик в дотик з розвороту відправив м’яч у ворота – 2:1 на користь господарів поля.

У грі в Олександрії глядачі голів так і не побачили. 21-й тур завершиться в неділю, 12 березня, матчами “Зірка” – “Динамо” і “Зоря” – “Шахтар”.