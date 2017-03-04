УПЛ: “Карпати” обіграли “Олександрію”

В неділю відбулися чотири матчі української футбольної Прем’єр-ліги, в центральних з яких “Карпати” у Львові здолали “Олександрію”, а “Волинь” у Луцьку програла донецькому “Шахтарю” з однаковим рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

«Волинь» – «Шахтар» – 0:1 (0:0)

Гол: Віктор Коваленко, 66

«Карпати» – «Олександрія» – 1:0 (1:0)

Гол: Ігор Худоб’як, 39.

«Сталь» – «Зірка» – 3:0 (0:0)

Голи: Роман Карасюк, 49, Денис Васін, 73, з пенальті, Роман Дебелко, 86.

«Ворскла» – «Зоря» – 1:2 (0:2)

Голи: В’ячеслав Шарпар, 73, з пенальті – Дмитро Гречишкін, 24, Владислав Калитвинцев, 45, з пенальті.