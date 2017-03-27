Унаслідок падіння військового вертольота Мі-2 у Краматорську загинув полковник Калитич зі Львова

На борту гелікоптера Мі-2, який розбився неподалік Краматорська напередодні, було троє членів екіпажу та двоє пасажирів.

Зокрема, у гелікоптері перебували командир – підполковник Волошин Євген Петрович, другий пілот – капітан Мовчан Дмитро Васильович, борттехнік – старший лейтенант Кондул Роман Григорович, пасажири – полковник Мельник Валерій Іванович та полковник Калитич Віктор Михайлович.

Рідних та близьких загиблих вже сповістили про трагедію.

У неділю, 26 березня, унаслідок падіння військового вертольота Мі-2 у Краматорську загинув 54-річний Віктор Калитич зі Львова.

З 1985 до 1990 року Віктор Калитич служив у ГРВН (Група радянських військ у Німеччині) на посаді начальника загону, командира радіотехнічних військ. З 1990 до 1992 служив у Червонопрапорному Далекосхідному окрузі, що у Хабаровську, на посаді командира. З 1995 до 2005 служив у ЗОК (Західному оперативному командуванні). З вересня 2005 року полковник запасу. Працював у сфері нерухомості, однак коли на Сході розпочалась війна, то повернувся на службу.

26 березня в районі населеного пункту Малинівка, що неподалік Краматорська Донецької області, розбився військовий гелікоптер Мі-2. Екіпаж загинув.

За попередньою версією, падіння повітряного судна сталося внаслідок зіткнення з лінією електропередач.

Zaxid.net