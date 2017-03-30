«Укрзалізниця» призначила на травневі свята додатковий поїзд до Львова

«Укрзалізниця» у період травневих свят призначила 4 додаткових потяга у західному і південному напрямках, а також додаткові рейси двох графікових поїздів з Дніпра і Костянтинівки до Одеси.

У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що у період з 26 квітня до 10 травня по Україні курсуватимуть такі додаткові потяги: № 191/192 Київ – Львів (відправлення з Києва і Львова 28, 29 квітня, 2, 8, 9 травня ), №197/198 Київ – Ковель (відправлення з Києва і Ковеля 28, 29 квітня, 2, 8, 9 травня), № 270/269 Одеса – Харків (відправлення з Одеси 27 квітня, 2, 4, 9 травня, з Харкова – 26, 28 квітня, 3, 5, 10 травня), № 235 Харків – Ужгород (відправлення з Харкова – 28 квітня, 2, 5, 9 травня, з Ужгорода – 26, 30 квітня, 3, 7, 10 травня).

Крім того, на цей період компанія збільшила періодичність курсування двох графікових поїздів: № 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, який відправлятиметься у додаткові рейси з Дніпра 26, 28, 30 квітня, 2, 4, 6, 8, 10 травня, з Одеси – 27, 29 квітня, 1, 3, 5, 7 9 травня; поїзд № 92 Костянтинівка – Одеса, який відправиться в додатковий рейс з Костянтинівки 27 квітня, а з Одеси 26, 28 травня.

Також повідомляється, що «Укрзалізниця», крім раніше призначених 9 додаткових поїздів до Великодня, призначила ще один потяг – №203/207 за маршрутом Жмеринка – Ужгород, який відправиться зі Жмеринки 16 квітня о 21:00 і прибуде до Ужгорода о 09:29. Таким чином, на пікові дати з 13 по 18 квітня компанія призначила 10 додаткових поїздів і збільшила періодичність курсування 6 графікових поїздів.

Крім іншого, на період шкільних канікул ”Укрзалізниця” призначила ще два додаткових поїзди: № 197/198 Київ – Ковель, який відправлятиметься зі столиці і Ковеля 2 квітня, а також потяг № 298 Херсон – Київ, який відправиться з Херсона 2 квітня, а зі столиці – 3 квітня.

Таким чином, у період канікул з 24 березня по 3 квітня по Україні курсуватимуть 8 додаткових поїздів, крім того, у цей період 4 графікових поїзди здійснять додаткові рейси.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на ці потяги вже відкрито на сайті «Укрзалізниці» booking.uz.gov.ua і у залізничних касах.

Як повідомлялося, раніше «Укрзалізниця» призначила до Великодня 9 додаткових поїздів з Києва до Харкова, Львова, Ковеля, Дніпра, Івано-Франківська та Рахова, а також зі Львова та Харкова до Ужгорода, з Дніпра до Івано-Франківська і з Одеси до Харкова.