”Укрзалізниця” призначила до Великодня шість додаткових поїздів

”Укрзалізниця” до великодніх свят призначила шість додаткових поїздів.

У прес-службі ”Укрзалізниці” повідомили, що ці поїзди курсуватимуть у період з 13 по 18 квітня з Києва до Харкова, Львова, Ковеля і Дніпра, а також зі Львова та Харкова – до Ужгорода.

Зокрема, у цей період Україною курсуватимуть такі додаткові поїзди:

№ 191/192 Київ – Львів, що відправлятиметься з Києва та Львова 14, 15 і 17 квітня;

№ 197/198 Київ – Ковель, який відправлятиметься з Києва та Ковеля 15, 17 квітня;

№ 179 Київ – Дніпро, відправлення зі столиці і Дніпра 15 і 17 квітня;

№ 185 Львів – Ужгород, відправлення зі Львова і Ужгорода 14 квітня;

№ 235 Харків – Ужгород, відправлення з Харкова 14, 17 квітня,

швидкісний поїзд ”Інтерсіті+” № 728/727 Київ – Харків, відправлення з Києва і Харкова 14, 17 квітня.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на ці поїзди відкрито на сайті «Укрзалізниці» booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.