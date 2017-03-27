«Укрпошта» з квітня виплачуватиме пенсії замість «дочок» російських банків

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» готове з 1 квітня поточного року в повному обсязі забезпечити виплату пенсій українським пенсіонерам, які раніше обслуговувалися в банках із російським капіталом, повідомила прес-служба підприємства.

«У зв`язку з прийнятим Пенсійним фондом рішенням про припинення виплат пенсій українським пенсіонерам через банки з російським державним капіталом в Україні, ПАТ «Укрпошта» з 1 квітня 2017 року в повному обсязі забезпечить їх виплату через мережу своїх відділень», – йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначила, що раніше «дочки» російських банків обслуговували понад 72 тис. пенсіонерів. Тепер отримати пенсію можна буде або через відділення «Укрпошти» за місцем реєстрації, або її зможе доставити листоноша за вказаною адресою.

Згідно з повідомленням, виплата пенсій і соціальних допомог через відділення «Укрпошти» здійснюватиметься з 4 по 25 число кожного місяця.

«Дату виплати пенсій буде позначено у відомості на виплату і повідомлено одержувачу органом Пенсійного фонду, а також працівниками поштового зв`язку при першій виплаті», – зазначила прес-служба.

«Укрпошта» додала, що під рішення Пенсійного фонду підпадають такі банки як «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк».

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію санкції стосовно дочірніх банків російських державних банків в Україні, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік.

Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, включаючи надання й погашення кредитів, розміщення коштів на коррахунках, виплату відсотків і дивідендів, повернення субординованого боргу, розподіл прибутку і капіталу, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізиції та продажу фінустанов.