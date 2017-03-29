«Укрнафта» зупиняє видобуток нафти на родовищі у Львівській області

Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» з 1 квітня 2017 року вимушено зупиняє видобуток нафти на Заводовському родовищі у Львівській області у зв`язку з відмовою Державної служби геології та надр продовжити дію відповідного спецдозволу. Про це йдеться в листі-зверненні компанії до голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки, повідомляє УНІАН.

«31 березня 2017 року закінчується термін дії спеціального дозволу №832 на користування нафтогазоносними надрами з метою видобутку вуглеводнів Заводовського родовища у Львівській області… У зв`язку з тим, що Державна служба геології та надр України фактично відмовила у продовженні дії спецдозволу, 1 квітня 2017 року компанія буде змушена припинити видобуток вуглеводнів на 10 свердловинах», – йдеться у повідомлення.

Також у листі повідомляється, що зі свого боку «Укрнафта» вжила всіх необхідних заходів для своєчасного продовження спецдозволу, подавши до Держгеонадра повний пакет документів за 6 місяців до завершення терміну дії. Незважаючи на це, впродовж цього часу «Укрнафта» отримувала відмови з боку держоргану.

«Посадові особи Держгеонадр мотивують своє рішення наявністю у компанії податкової заборгованості, посилаючись на п.15 Порядку надання спецдозволів, при тому, що зазначене положення у відповідній частині було визнано протиправним і скасоване в судовому порядку, воно на сьогодні не є чинним», – йдеться в тексті листа.

За інформацією «Укрнафти», відмова Держгеонадр є незаконною, і компанія захищатиме свої інтереси, на що знадобиться певний час, впродовж якого видобуток буде зупинено.

«Відмова у продовженні строку дії спецдозволу і скорочення видобутку обмежить можливості не тільки погасити податкову заборгованість, а й обслуговувати поточні податкові зобов`язання як перед державним, так і перед місцевими бюджетами», – наголошується в документі. При цьому вказується, що прогнозний обсяг видобутку на Заводовському родовищі в 2017 році становить 5,4 тис. тонн нафти і 1,9 млн куб. м нафтового газу.

«До держбюджету в 2017 році має надійти 20 млн грн лише від сплати ренти на видобуток вуглеводнів», – повідомляється в документі. У результаті ситуації, що склалася, компанія звернулася до голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки з проханням сприяти у вирішенні даного питання і не допустити зупинення видобутку.

Як повідомлялося, «Укрнафта» продовжує вирішувати проблему податкового боргу, яка сформувалася в 2015 році. Так, компанія запропонувала Державній фіскальній службі прийняти як заставу 2 млрд куб. м раніше видобутого газу. Також «Укрнафта» продовжує переговори з прийому цієї застави з Фіскальною службою та контрагентами-боржниками, зокрема з «Нафтогазом України».

У вересні 2016 року, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Держгеонадр призупиняти дію спецдозволів «Укрнафти» через наявність у компанії податкового боргу з рентної плати за користування надрами.

За інформацією компанії, у 2016 році «Укрнафта» сплатила 8,1 млрд грн податків у бюджети всіх рівнів.

Довідка. «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включено в лістинг Української біржи і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.