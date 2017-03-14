Український «Сбербанк» запровадив додаткові обмеження для клієнтів

Український дочірній банк російського державного «Сбербанку» від сьогодні, 16 березня, запровадив додаткові обмеження для своїх клієнтів з грошових переказів між картами, послуг для фізичних осіб, юридичних осіб і підприємців, повідомила прес-служба фінустанови.

Раніше, з 15 березня, банк упровадив тимчасові обмеження на видачу готівки з рахунків фізичних осіб, пояснюючи це рішення неправомірними діями третіх осіб щодо блокування головного офісу та пошкодження банкоматів фінустанови.

Згідно з оновленими даними, з 16 березня максимальна сума всіх переказів по одній карті на день з урахуванням комісії становить 30 тис. грн, видача готівки з поточних рахунків фізосіб через каси – також 30 тис. грн або еквівалент цієї суми у валюті, будь-які безготівкові перекази з поточних рахунків фізосіб – 30 тис. грн або еквівалент у валюті на добу на одного клієнта.

Проведення будь-яких безготівкових операцій з карткових рахунків, включаючи розрахунки в торгово-сервісних мережах та мережі Інтернет, можливе у межах 30 тис. грн, 1100 дол. США або 1000 євро на добу по одному картковому рахунку клієнта. Зняття готівки з карткових рахунків допускається у розмірі 20 тис. грн, 750 дол. США або 700 євро на добу по одному картковому рахунку. Погашення іменних депозитних сертифікатів фізосіб проводиться тільки через поточний рахунок клієнта.

Крім того, банк встановив низку обмежень для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на видачу готівки по грошовому чеку і на міжбанківські безготівкові перекази з поточних рахунків, крім операцій з виплати заробітної плати, розрахунків з бюджетом і валюти, купленої на міжбанківському валютному ринку 15 березня.

Банк наголосив, що на даний момент працює в штатному режимі і виконує всі свої зобов`язання перед клієнтами, а також вибачився за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, Рада нацбезпеки і оборони 15 березня доручила Національному банку України і Службі безпеки протягом доби надати пропозиції щодо санкцій проти банківських установ, у капіталі яких є частка держбанків Російської Федерації.

У відповідь Нацбанк запропонував упровадити санкції у формі заборони на виведення капіталу за межі України стосовно дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк», «БМ-банк», «ВіЕс Банк». Для введення санкцій в дію потрібне відповідне рішення РНБО.