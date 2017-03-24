Україна сьогодні вночі перейде на “літній час“

У неділю, 26 березня, о 3.00 за київським часом в Україні запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

У повідомленні нагадується, що, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509 ”Про порядок обчислення часу на території України”, з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, уряд України постановив запровадити на території країни такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.