Україна переходить на літній час

У ніч проти неділі, 26 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

“Повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”, на території України 26 березня 2017 року о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед”, – йдеться у повідомленні.

Як відомо, зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня – на зимовий час.

“Літній” і “зимовий” порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Наразі понад 110 країн світу переходять на “літній” і “зимовий” час.