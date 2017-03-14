Україна і Туреччина підписали угоду про взаємні поїздки громадян за ID-картками.

Як повідомляється на Урядовому порталі, відповідна Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки про внесення змін до міжурядової угоди про умови взаємних поїздок громадян була підписана сьогодні під час офіційного візиту прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана до Туреччини.

«Церемонія підписання відбулася у присутності глав урядів України та Туреччини за результатами їхніх переговорів», – зазначається в повідомленні.

Положеннями зазначеної угоди передбачається, що громадяни України та громадяни Турецької Республіки, які користуються паспортами у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій, матимуть змогу в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Туреччини та України відповідно строком до 90 днів протягом 180 днів.

10 березня Кабмін України схвалив рішення про підписання угоди з Турецькою Республікою про умови взаємних поїздок громадян за ID-картками.