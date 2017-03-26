У зоні АТО загинув львів’янин Володимир Павлів

У зоні АТО 24 березня загинув львів’янин Володимир Віталійович Павлів. Герою було 42 роки, він служив в 24-й окремій механізованій бригаді.

Як інформує прес-служба Львівської міської ради, похорон відбудеться у вівторок на Личаківському кладовищі.

Близько 17.00 24 березня в районі Новоолександрівки (Луганська область) бойовики обстріляли ВОП сил АТО, на якому ніс службу Володимир Павлів. Сержант загинув під час виконання бойового завдання від осколкового поранення голови. На службу за контрактом у 24-у бригаду він пішов у грудні 2016 року, був командиром відділення, гранатометником-кулеметником. До служби на контакті, він був добровольцем в 34-й бригаді.

Тривалий період Володимир Павлів жив за кордоном – в Англії, Бельгії. Однак, повернувся в Україну. Захист Батьківщини він вважав своїм обов’язком.

У Володимира Павліва залишилась мати, брат і сестра.

Похорон Героя відбудеться у Львові на Личаківському кладовищі у вівторок, 28 березня. Деталі похорону буде повідомлено згодом.

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