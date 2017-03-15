У зоні АТО загинув 18-річний боєць з Львівщини

13 березня у зоні проведення бойових дій на Луганщині загинув 18-річний мешканець Львівщини Володимир Князев, повідомляє Жидачівська РДА.

Володимир Князев родом зі села Бортники Жидачівського району. Після закінчення Новороздільського професійного ліцею №5 пішов воювати в АТО. 30 серпня 2016 року він вже став українським воїном, пише zaxid.net.

Загинув 13 березня на Луганщині.

16 березня тіло загиблого героя привезуть на Жидачівщину.

У Володимира залишилися батьки, троє братів та сестра.

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