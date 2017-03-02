У жителя Львова з гаража поцупили сейф з кількома сотнями тисяч гривень

У мешканця Львова з гаража викрали гроші і цінності загалом на суму 370 тис грн.

Як повідомили у Сихівському відділі поліції, куди 1 березня надійшла заява про крадіжку, зловмисник пошкодивши вікно у гаражі на території гаражного кооперативу, що на вул. Дем‘янській, дістався до приміщення і викрав, як повідомив заявник – 36-річний водій одного з львівських приватних підприємств, сейф в якому знаходилися золоті і срібні вироби, а також гривені та євро. Загалом, на суму 340 тис грн.

Працівники поліції за фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження, проте особу зловмисника з краденим наразі встановити не вдалося.