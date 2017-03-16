У Варшаві радикали провели акцію протесту проти «українізації польського ринку праці»

У Варшаві активісти праворадикальних організацій провели акцію протесту проти «українізації польського ринку праці» та міграційної політики уряду.

Як повідомляє Польське радіо, захід перед будинком канцелярії прем’єр-міністра Беати Шидло провели представники та прихильники організацій «Національно-радикальний табір» (Obóz Narodowo-Radykalny; ONR) та «Всепольська молодь» (Młodzież Wszechpolska; MW).

«На нашу думку, це продовження політики «Громадянської платформи» (…). У 2016 р. до Польщі приїхало понад мільйон українців. На думку ONR, відбувається поступова українізація польського ринку праці», – заявив речник організації Томаш Каліновський.

За його словами, уряд створює умови, за яких працедавці можуть замінювати польських працівників українцями, які готові працювати за нижчі зарплати. Внаслідок цього поляки виїжджають працювати на Захід, зокрема до Німеччини.

Активісти «Національно-радикального табору» наголошували, що акція спрямована проти політики уряду, а не «проти якогось конкретного народу».

Своєю чергою речник «Всепольської молоді» Матеуш Плавський наголосив, що запрошення в Польщу українців – «в інтересах чужих корпорацій, а не в інтересах польського народу».

Плавський додав, що найближчим часом «Всепольська молодь» розпочне відстежувати «скандальні приклади, пов’язані з запрошенням та просуванням української меншини на ринку праці та у вишах», й оприлюднюватиме їх.

Водночас біля канцелярії прем’єра відбулась акція, учасники якої виступали на підтримку політики польського уряду. Її учасники вигукували: «Польща вільна від фашизму» та «Націоналізм не пройде».