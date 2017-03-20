У Трускавці оштрафували забудовника

Порушника містобудівного законодавства у Трускавці оштрафовано майже на 300 тис. грн.

Як повідомляє прес-служба ДАБІ, департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області проведено позапланову перевірку будівництва ресторану у Трускавці.

Під час контрольно-інспекційного заходу на об’єкті «Реконструкція кафе з прибудовою під ресторан «Санаторно-готельного комплексу «Женева» по вул. Суховоля, 61 у м. Трускавець Львівської області» виявлені порушення містобудівного законодавства.

Встановлено, що будівельні роботи проведено без проектної документації та без відповідних дозвільних документів, а експлуатація даного об’єкту здійснюється без прийняття його в експлуатацію. Водночас встановлено, що прибудова знаходиться в межах червоної лінії вул. Суховоля у м. Трускавець, що грубо порушує державні будівельні норми.

За результатами перевірки видано рішення про заборону експлуатації даного об’єкту, припис про усунення виявлених порушень, на замовника будівництва, ТзОВ «Оздоровчо-профілактичний комплекс «Планета здоров’я», накладено штрафні санкції на загальну суму 297 350 грн.