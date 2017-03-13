У столиці активісти замуровують відділення «Сбербанку Росії»

У Києві на вулиці Володимирській активісти громадянського корпусу «Азов» замуровують відділення «Сбербанку Росії».

Учасники акції протесту принесли з собою бетонні блоки, передає УНІАН.

На даний час вони замуровують ними вхід до приміщення фінустанови. Активісти перекрили підступи до банку. У свою чергу, його працівники опустили на вікнах ролети.

Учасники акції скандують: «Слава нації – смерть ворогам!», «Україна – понад усе!», «Слава Україні – героям слава!».

Як повідомлялося, минулого тижня «Сбербанк Росії», ключовим власником якого є центральний банк Російської Федерації, заявив про суворе дотримання у своїй роботі міжнародного законодавства та законодавства України.

***В Україні проходить кампанія, активісти якої вимагають заборонити роботу в країні російських банків: «ВТБ Банк», «Сбербанк Росії» і «Промінвестбанк».

У Національному банку заявили, що повноваження з обмеження присутності російського капіталу в Україні є тільки у Верховної Ради та Ради національної безпеки і оборони.