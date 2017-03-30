У прокуратурі повідомили про затримання організаторів провокації у селі Гряда на Львівщині

Правоохоронці затримали за підозрою в організації вчинення провокацій в селі Гряда на Львівщині двох жителів міста Києва.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчим відділом СБУ у Львівській області, за фактами правопорушень передбачених ч.2 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України за попередньою змовою групою осіб), ч.2 ст.161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, та іншими ознаками), ч.2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) та ч.3 ст.296 КК України (хуліганство, пов’язане з опором представникові влади, які припиняли хуліганські дії).

29 березня в селі Гряда Жовківського району близько 150-200 осіб, рухаючись по пішохідному переходу автодороги державного значення «Львів-Рава-Руська», перешкоджали руху транспортних засобів. При цьому, група осіб використовувала написані плакати на українській та польській мовах та вигукували гасла із закликами, поєднаними із розпалюванням національної ворожнечі та зміни територіального устрою України. Окремі особи не реагували на вимоги співробітників поліції щодо припинення незаконних та протиправних дій, спричинивши тілесні ушкодження двом працівникам правоохоронного органу.

Під час огляду місця події вилучено предмети та документи, які свідчать про організований характер незаконних дій, допитано майже 100 свідків.

За підозрою в організації вчинення злочинів затримано двох громадян України, жителів міста Києва.

Досудове розслідування, у ході якого встановлюються обставини організації та вчинення даних злочинів, триває.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел у правоохоронних органах, 29 березня на місці перекриття руху автотраси, під час огляду місця події, було вилучено квадрокоптер з якого проводилася відеозйомка, плакати з написами польською та українською мовами, димові шашки, використані та невикористані петарди, фотоапарат, документи в яких міститься інформація про порядок проведення протиправної акції, схеми розташування її учасників що свідчить про вчинення дій за попередньою групою осіб спрямованих на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та ненависті.

Працівники поліції 29 березня затримали 90 учасників акції з метою встановлення їх осіб, серед яких було 27 неповнолітніх. Переважна більшість неповнолітніх – учні загальноосвітніх шкіл та коледжів Львова.