У православних – середина Великого Посту. Третя неділя — Хрестопоклонна

Ця неділя (19 березня) — середина Великого Посту. Хрестопоклонною вона називається тому, що в цей період Посту з вівтаря виноситься для поклоніння прикрашений квітами Хрест.

Хрест знаходиться посеред храму до п’ятниці 4-ї седмиці Великого посту.

Шанування Хреста завжди розумілося вченням Церкви як поклоніння Іісусу Христу в світлі Його спокутного подвигу. Хрести на куполах, натільні хрести, поклінні хрести, встановлені в пам’ятних місцях, — всі вони покликані нагадувати, якою страшною і дорогою ціною Іісус Христос здійснив наше спасіння. Не знаряддю страти поклоняються християни, шануючи хрест, а Самому Христу, звертаючись до величі тієї жертви, в яку Іісус Христос приніс Себе заради всіх нас.

Щоб вилікувати пошкодження, які гріх вніс в природу людини, Господь у Своєму втіленні приймає на Себе нашу природу, а разом з нею і пошкодження, які у вченні Церкви названі як пристрасність, тлінність, смертність. Не маючи ніякого гріха, Він приймає ці наслідки гріха добровільно, щоб зцілити їх у Собі. Але ціною такого зцілення була смерть. І на Хресті Господь заплатив її за всіх нас, щоб потім силою Свого Божества воскреснути і явити світу обновлену людську природу, яка вже не піддається смерті, хворобам і стражданням. Тому Хрест є символом не тільки спокутної смерті Христа, але також і Його славного Воскресіння, яке відкрило шлях в рай всім, хто готовий слідувати за Христом.

Як повідомляє “Православний спадок України на Святій Горі Афон”, поклоніння Животворящому Хресту починається у суботу, 18 березня. У всіх церквах Хрест виносять на середину храму під спів тропаря: «Хресту Твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо». Неділя,19 березня, і наступний тиждень (седмиця) називаються Хрестопоклонними. Поклоніння Хресту триває до п’ятниці, 24 березня, коли його повертають у вівтар.