У православних почався третій тиждень Великого посту

У православних християн почався третій тиждень Великого посту. Неділя, 19 березня, буде присвячена Хресту Господньому.

Православна церква в ці дні нагадує про страждання і смерть Ісуса Христа.

Як повідомляє ”Православний спадок України на Святій Горі Афон”, поклоніння Хресту розпочнеться у суботу, 18 березня. У всіх церквах Хрест виноситимуть на середину храму під спів тропаря: «Хресту Твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо».

Також 18 березня цього року – батьківська субота, коли в усіх храмах лунатимуть молитви за померлих.

Неділя, 19 березня, і наступний тиждень (седмиця) називатимуться Хрестопоклонними. Поклоніння Хресту триватиме до п`ятниці, 24 березня, коли його повертають у вівтар.

Хрест – символ спокутної смерті Христа, а також символ Воскресіння. Частини Хреста, на якому був розп`ятий Спаситель, збереглися в афонських монастирях Ватопед, Діонісіат, Зограф, Каракал, Філофей, Симонопетра, Пантократор, Ставроникита, Григориат, Эсфигмен та в монастирі Святого Павла.

В обителі Ксиропотам знаходиться найбільша у світі частка Хреста з отвором від цвяха і ще один фрагмент святині.

У Великій лаврі фрагменти святині знаходяться у хресті, який святому Афанасію подарував грецький імператор Никифор Фока. Хрест інкрустований коштовними каменями і зберігається у золотому ковчегу.

