У поліції хочуть, щоб з депутата Парасюка зняли недоторканість

Поліція Донеччини звернеться до генерального прокурора України Юрія Луценка щодо підготовки подання до Верховної Ради України про зняття недоторканності та притягнення до відповідальності позафракційного народного депутата Володимира Парасюка через погрози співробітникам поліції та членам їхніх сімей.

Про це заступник голови Нацполіції – начальник ГУНП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін заявив на оперативній нараді в Краматорському відділі поліції, повідомили у прес-службі Нацполіції.

Аброськін назвав неприпустимою поведінку Парасюка по відношенню до співробітників поліції, який висловлював образи на їх адресу.

«У разі нападу, погроз співробітникам поліції, які виконують свій службовий обов’язок, відповідно до закону України «Про Національну поліцію», правоохоронці мають право застосовувати необхідні заходи із використанням спецзасобів та зброї», – констатував він.

«Такі факти неприпустимі. Ми будемо звертатися до генерального прокурора України щодо зняття недоторканості та притягнення до відповідальності народного депутата Володимира Парасюка. Ми не дозволимо принижувати поліцейських, а також погрожувати їм та їхнім рідним. На кожен такий випадок буде адекватна та законна реакція поліції», – підкреслив Аброськін.

Як повідомлялося, увечері 14 березня у Слов`янську на блокпосту стався конфлікт між правоохоронцями та депутатом Парасюком, який супроводжував прихильників торгової блокади Донбасу. Поліція попросила для перевірки документи на зброю, однак їм відмовилися їх надати. Внаслідок словесної перепалки виник конфлікт, під час якого Парасюк почав завдавати ударів співробітникам поліції, намагався вирвати зброю у поліцейських. За повідомленням Аброськіна, в результаті конфлікту 7 співробітників поліції опинилися в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.