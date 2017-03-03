У Нацполіції України створено загін повітряного спецназу

В Україні в підрозділі КОРД з’явився повітряний спецназ.
Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв в Facebook.
“У нас є нарешті повітряний спецназ. Завдяки меценатам та наполегливості генерала Олексія Руденка, в нас з’явилася ще одна можливість рятувати людей”, – написав Князєв.
Він також розповів, що свої здібності бійці КОРДу продемонстрували на висоті 80 метрів в одній з висоток столиці.
“10 спецназівців продемонстрували несподіваний для зловмисника вхід в приміщення з метою звільнення заручників”, – повідомив він. КОРД побудований за моделлю американського SWAT, основними його завданнями є затримання особливо небезпечних озброєних злочинців і організованих кримінальних груп, проведення спецоперацій по звільненню заручників і т. д.
Перші 37 спецназівців КОРД випустилися у березні.