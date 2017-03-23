У Львові зросте плата за водопостачання та водовідведення

Львів‘янини будуть сплачувати на 26% більше за послуги водопостачання і водовідведення. Вартість послуг для багатоквартирних будинків буде становити 13,37 грн – це разом з врахуванням ПДВ. А для абонентів приватного сектору тариф становитиме 11,77 грн.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, проекти тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для 24 ліцензіатів НКРЕКП, в тому числі для ЛМКП «Львівводоканал», схвалила 22 березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

«Перегляд тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для водоканалів України зумовлені передусім зміною обсягів реалізації, зростанням витрат на оплату електроенергії, витрат на оплату праці, зростанням цін на матеріали, збільшенням ставок податків та зборів», ― зазначили у планово-економічному відділі ЛМКП «Львівводоканал».

Нові тарифи будуть введені у дію з моменту їхньої офіційної публікації в газеті «Урядовий кур’єр».