У Львові журналістів вчитимуть сповідатися

24 березня, прес-служба Львівської Архиєпархії УГКЦ організовує день духовної віднови для журналістів. Тема реколекції – «Сповідь журналіста».

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, науки буде виголошувати Преосвященний владика Венедикт, єпископ-помічник Львівської Архиєпархії.

Програма дня духовної віднови:

16.00 – духовна зустріч у приміщенні конференц-залу Курії Львівської Архиєпархії за адресою: м. Львів, пл. св. Юра, 5 (після головного входу до комплексу повернути ліворуч у подвір’я).

18.00 – спільна Архиєрейська Літургія Напередосвячених Дарів у Архикатедральному соборі св. Юра.