У Львові жінка стала жертвою грабіжника, який розпилив їй в обличчя невідому речовину

Жителька передмістя стала жертвою грабіжника на зупинці громадського транспорту на вулиці Городоцькій у Львові.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, куди із заявою звернулася 46-річна жителька села Сокільники, 26 березня, близько 21.30, на зупинці до неї підійшов невідомий чоловік, який зненацька розпилив їй в обличчя невідому речовину і вирвав з рук сумку з особистими речами. Сума збитків становить понад 2 тис грн.

Нападника, який втік з місця події, розшукує поліція.