У Львові з квітня зросте квартплата

У п’ятницю, 10 березня, виконавчий комітет Львівської міськради змінив тарифи на послуги комунальних підприємств з утримання та прибирання будинків і дворів.

У рішенні виконкому вказані індивідуальні тарифи для кожного будинку, повідомляє Zaxid.net.

Як уточнив в.о. начальника управління житлового господарства ЛМР Сергій Сало, тарифи у середньому зростуть на 40-50%.

Йдеться про прибирання сходових кліток, дворів, обслуговування водопроводів і димоходів, дератизацію, поточний ремонт та освітлення. Зазначимо, що ці тарифи не поширюються на вивезення сміття.

Тарифи розраховуються індивідуально для кожного будинку і залежать від низки чинників – площі прибудинковї території, сходових кліток тощо.

Детальні тарифи для кожного будинку можна переглянути у таблицях нижче:

За словами Сергія Сала, підвищення тарифів зумовлене зростанням мінімальної заробітної плати працівників комунальних підприємств.

Нові тарифи для будинків, які обслуговують ЛКП, почнуть діяти з 1 квітня 2017 року. На будинки, у яких створено ОСББ, дія нових тарифів не поширюватиметься.