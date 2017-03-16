У Львові з квітня відновить роботу «вікно життя», де можна анонімно залишати немовлят

У Львівській міській дитячій клінічній лікарні, що на вул. Пилипа Орлика, 4, у квітні відкриють «вікно життя» – місце, де люди зможуть анонімно залишати немовлят, від яких вони хочуть відмовитись.

Про це повідомив головний лікар Дмитро Квіт, інформує Zaxid.net.

За його словами, для облаштування «вікна життя» з міського бюджету виділили 70 тис. грн, зараз у лікарні тривають ремонтні роботи, а «вікно життя» планують відкрити уже на початку квітня.

«Таке «вікно» є потрібним, щоб дітей не викидали у кущі, а краще залишали у лікарнях. Коли у «вікно життя» потраплятиме дитина чи якийсь об’єкт, то спрацьовуватиме сигналізація і до працівників надходитиме інформація, що там щось є. Також там має бути облаштоване відеоспостереження», – каже головний лікар міської дитячої лікарні Дмитро Квіт.

Нагадаємо, що раніше у Львові працювало два «вікна життя»: у шпиталі ім. Шептицького та у Львівському перинатальному центрі, однак наразі жодне з них не працює.

У Львівському перинатальному центрі зараз триває ремонт, а «вікно життя» у шпиталі Шептицького закрили після того, як там знайшли мертве дитя. Однак не відомо чи його там залишили уже мертвим чи це трапилось через технічну помилку, адже не спрацювала сигналізація.