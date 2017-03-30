У Львові з 31 березня призупинять опалювальний сезон

У Львові з 31 березня буде призупинено опалювальний сезон у зв’язку з потеплінням.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, відповідне розпорядження «Про призупинення подачі теплоносія для опалення з 31 березня» підписав міський голова Львова Андрій Садовий.

Як інформує прес-служба мерії, таке рішення прийнято зважаючи на зростання температури повітря, з метою економії енергоносіїв та економії коштів мешканців.

Як повідомили у комунальному підприємстві «Львівтеплоенерго» опалення закладів освіти, охорони здоров’я та культури, у разі потреби, здійснюватиметься на підставі звернень керівників закладів.