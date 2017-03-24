У Львові з 25 березня розпочнуть ремонт вул. Личаківській

У Львові з 25 березня розпочнуться ремонтні роботи вул. Личаківській.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, з 25 березня з 09.00 і до 21.00 25 червня буде перекрито рух для транспортних засобів на перехресті вул. Личаківська – вул. Мечникова, у зв’язку з капітальним ремонтом дороги.

Перекриття руху транспортних засобів на перехресті вул. Личаківська – вул. Мечникова зумовлене проведенням будівельних робіт на цьому перехресті.

Під час закриття вул. Личаківської громадський транспорт буде здійснюватися об’їзд по вул. Некрасова у два боки і приватний транспорт по вул. Репіна – вул. Сагайдачного – вул. Круп’ярська теж у два боки.

Щодо електротранспорту, то трамвай № 10 не курсуватиме.

Трамвай №2 курсуватиме за маршрутом: від вул. Коновальця – вул. Дорошенка – вул. І. Франка – і до Академії Мистецтв, та у зворотному напрямку.

Трамвай №7 курсуватиме за маршрутом: вул. Шевченка – вул. Підвальна – вул. І.Франка – вул. Сахарова – і до Аквапарку та у зворотному напрямку.

Як повідомив Олег Береза, директор ЛКП «Львівавтодор», це тимчасова схема. Заплановано протягом двох-трьох місяців виконати будівельні роботи, щоб відновити рух трамвая №7 по вул. Мечникова і скерувати весь транспорт по вул. Мечникова – вул. Некрасова – вул. Вахнянина.