У Львові з 1 квітня змінено рух трамваю № 2

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс» на час реконструкції вулиць Мечникова-Личаківська частково зміниться маршрут трамваю № 2.

З 1 квітня, трамвай № 2 курсуватиме за таким маршрутом: вул. Коновальця – вул. Мельника – вул. Чупринки – вул. Коперника – вул. Дорошенка – пл. Митна – вул. Франка – Академія Мистецтв – Стадіон «Україна» – вул. Угорська – ринок Шувар – дитяча поліклініка – кінотеатр ім. О. Довженка та у зворотному напрямку.

«Як тільки для проїзду відкриють другу частину проспекту Червоної Калини, а це має відбутись до Великодня, маршрут трамвая №2 також продовжиться і виглядатиме так: вул. Коновальця – вул. Мельника – вул. Чупринки – вул. Коперника – вул. Дорошенка – пл. Митна – вул. Франка – Академія Мистецтв – Стадіон Україна – вул. Угорська – ринок Шувар – дитяча поліклініка – кінотеатр Довженка – 4-та поліклініка – вул. Коломийська – вул. Вернадського та у зворотному напрямку», – розповіли у ЛКП «Львівелектротранс».