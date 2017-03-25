У Львові вшанували пам’ять Героя України В’ячеслава Чорновола

У Львові сьогодні, у 18-у річницю загибелі, вшанували пам’ять Героя України В’ячеслава Чорновола.

Керівництво обласної влади, громадськість та побратими видатного політичного діяча поклали корзини квітів до пам’ятника В‘ячеславу Чорноволу, який встановлений поблизу обласної ради, яку він очолював у період 1990 – 1992 років.

На площі біля пам’ятника, після спільного виконання Державного гімну України, священики відслужили чин панахиди. Долучилися до вшанування видатного українського діяча і учні львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 46 ім. В. Чорновола.

Також, 26 березня у Львівській обласній філармонії відбудеться вечір пам’яті присвячений В’ячеславу Чорноволу.

Довідка. 25 березня минає 18 років із дня трагічної смерті борця за українську незалежність, політика і публіциста, Героя України В’ячеслава Чорновола.

2017 рік на Львівщині проголосили роком В’ячеслава Чорновола. А 24 грудня 2017 року виповниться 80 років від дня його народження.