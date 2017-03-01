У Львові визначили фірми з вивезення міського сміття

Завершився конкурс на визначення фірм, які займатимуться перевезенням та утилізацією сміття. Укладені з переможцями конкурсу угоди вступають у дію сьогодні, 1 березня. Фірми займатимуться вивезенням (збиранням, зберіганням і перевезенням) та утилізацією твердих та великогабаритних побутових відходів, крім токсичних та особливо небезпечних, з території львівських комунальних підприємств, що обслуговують житлові будинки.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Шевченківський район обслуговуватимуть три компанії: ТзОВ «Санком-Львів», ТОВ «AVE Львів» та ЛКП «Львівспецкомунтранс», повідомив заступник голови Шевченківської РА Михайло Космина.

Як повідомили у Франківській районній адміністрації, конкурс на вивезення сміття з Франківського району Львова виграли компанія ТзОВ «СпецавтотрансЛьвів» та ТОВ «AVE Львів». Діючою залишається угода з ЛКП «Львівспецкомунтранс».

Конкурс на обслуговування Сихівського району з вивозу сміття виграли 2 компанії – ТОВ «AVE Львів» та ТзОВ «Грінера Україна».

Як повідомила голова Залізничної РА Надія Банах, щодо вивезення сміття у Залізничному районі, то діючою залишається угода з ТОВ «AVE Львів», яке обслуговує будинки ЛКП «Граніт».

Решта, а це 6 ЛКП, з 1 березня обслуговуватиме ЛКП «Львівспецкомунтранс».

У Галицькому районі даний конкурс був проведений раніше. Обслуговує район ТзОВ «Грінера Україна».