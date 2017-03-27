У Львові відбудеться тренінг для родичів трансґендерних дітей

Із 29 квітня до 1 травня у Львові пройде тренінг для родичів трансґендерних людей “Кроки до прийняття”, мета якого допомогти родичам трансґендерів прийняти своїх дітей.

Як повідомляє Центр інформації про права людини, захід організовують транс-активісти з ініціативної групи “Лавандова загроза”.

“Складні стосунки з іншими членами сім’ї – не рідкість, на жаль, для всіх представників ЛГБТ. Але якщо у випадку з негетеросексуальними людьми, їхнім родичам часто складно прийняти їхній спосіб життя і відносини, то у випадку з трансґендерною людиною неприйняття стосується її ідентичності, її особистості, якщо хочете. Як мамі, яка вплітала стрічки в кіски доньки, прийняти, що молодий чоловік з густою щетиною – це все та сама її дитина? Як батькові, який виховував сина, повірити, що насправді він весь цей час виховував дочку? Проблема починається вже на етапі визнання: “Родич транс*персони – це про мене”. Однак, саме тому і необхідно працювати з родичами трансґендерних людей, даючи їм інформацію, розвіюючи їхні страхи”, – кажуть організатори.

Вони сподіваються, що тренінг виявиться успішним і затребуваним. Оскільки в перспективі хотіли б організувати ще не один подібний захід.