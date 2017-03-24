У Львові відбудеться фестиваль ненормативної лексики та хтивого гумору

25 березня у львівському клубі FESTrepublic відбудеться перший «ЛайкаФест». Його учасниками стануть музичні гурти «Злые Морозы» із Запоріжжя та кияни «Хамерман Знищує Віруси» й «Пирятин». Їх об’єднує те, що вони у своїй творчості широко використовують ненормативну лексику, повідомляє Zaxid.net.

«Вживають мати в мові або хоча б у думках майже всі, з цим важко сперечатися. Просто хтось цього соромиться, хтось вважає це своєрідною психотерапією та “відпусканням поганої енергії”. Хтось зловживає, бо не може виражати думки по-іншому. А хтось зробив з цього художній засіб. Ось про цих людей і є фестиваль “ЛайкаФест”», – розповіла організаторка заходу Ляна Мицько.

«Дуже хотіла запросити ще Леся Подерв’янського, – проте в нього був сольний виступ нещодавно, тому контакт з ним втратився, на жаль. Сподіваюся наступного разу і його підписати на подію», – планує організаторка.

Той 25 березня організатори обіцяють, що буде «добірна лайка, шансон та хтивий гумор від правильних українських гуртів».